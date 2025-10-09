2. Fußball-Bundesliga: Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Jahn Regensburg mit 5:1

Die nur mit 15 Profis nach Auerbach gereisten Elbestädter, die erstmals nach seiner Sperre wieder mit Vinko Sapina spielten, hatten die Partie gut im Griff nach der frühen Doppelführung. Allerdings auch etwas Glück, dass der Anschlusstreffer der Regensburger wegen Abseits (38.) nicht gegeben wurde. Sehenswert war der Treffer zum 3:0 durch Marx, der den Freistoß aus 25 Metern direkt unters Lattenkreuz setzte.