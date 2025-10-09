2. Fußball-Bundesliga: Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Jahn Regensburg mit 5:1

Auerbach - Dynamo Dresden hat mal wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Der in der Liga seit fünf Spielen sieglose Fußball-Zweitligist kam gegen den Drittligisten SSV Jahn Regensburg zu einem ungefährdeten 5:1 (3:0)-Testspielsieg. Tony Menzel (12. Minute) brachte Dynamo in Führung, ehe Luca Herrmann (16.) per Kopf und Jan-Henrik Marx (43.) per Freistoß erhöhten. Nach dem Wechsel verkürzte der SSV per Elfmeter durch Phil Beckhoff (47.). Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke (54.) stellte den alten Abstand wieder her. Lars Bünning (71.) markierte den Endstand.