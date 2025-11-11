Dresden - Nach dem Aus von Kommunikations-Geschäftsführer David Fischer im Juni und Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel in dieser Woche hat Dynamo Dresden in Jürg Kasper einen zweiten kommissarischen Geschäftsführer bestellt. Das teilte der Fußball-Zweitligist mit. Der 56 Jahre alte Kasper, der dafür mit sofortiger Wirkung sein Amt als Aufsichtsrat des Vereins niederlegt, soll Geschäftsführer Stephan Zimmermann im kaufmännischen Bereich vorübergehend unterstützen. Gleichzeitig wird Zimmermann nach der Freistellung von Brendel übergangsweise die Aufgaben im sportlichen Bereich bearbeiten.
2. Fußball-Bundesliga Dynamo Dresden bestellt kommissarischen Geschäftsführer
dpa 11.11.2025 - 14:49 Uhr