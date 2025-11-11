2. Fußball-Bundesliga: Dynamo Dresden bestellt kommissarischen Geschäftsführer

Die Funktion von Kasper als Geschäftsführer sei eine befristete Anstellung, um die Handlungsfähigkeit des Vereins zu gewährleisten, hieß es weiter. "Wir danken Dr. Jürg Kasper für seine Bereitschaft, weitere Verantwortung für unseren Verein zu übernehmen, um gemeinsam diese Phase des Übergangs zu meistern. Mit seiner über zehnjährigen Erfahrung im Aufsichtsrat des Vereins hat er das nötige Wissen über wichtige Themen des Tagesgeschäfts sowie die anstehenden strategischen Aufgaben", sagte Dynamos Aufsichtsratsvorsitzender Jens Heinig.