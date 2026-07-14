"Mit Till bekommen wir einen jungen, sehr gut ausgebildeten Innenverteidiger dazu, dem wir zutrauen, bei uns die nächsten Schritte zu gehen. Er bringt eine starke körperliche Präsenz und Zweikampfstärke sowie eine für sein Alter sehr gut ausgeprägte Übersicht im Spielaufbau mit", sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Sören Gonther.