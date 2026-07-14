Dresden - Der große Umbruch bei Dynamo Dresden geht weiter. Der Fußball-Zweitligist gab nun die Verpflichtung von Till Neininger bekannt. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis vom Erstliga-Absteiger VfL Wolfsburg an die Elbe.
Der neue Kader bei Dynamo nimmt immer mehr Formen an. Nun leihen die Elbestädter vom Liga-Kontrahenten Wolfsburg einen Verteidiger aus.
Dresden - Der große Umbruch bei Dynamo Dresden geht weiter. Der Fußball-Zweitligist gab nun die Verpflichtung von Till Neininger bekannt. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis vom Erstliga-Absteiger VfL Wolfsburg an die Elbe.
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"Mit Till bekommen wir einen jungen, sehr gut ausgebildeten Innenverteidiger dazu, dem wir zutrauen, bei uns die nächsten Schritte zu gehen. Er bringt eine starke körperliche Präsenz und Zweikampfstärke sowie eine für sein Alter sehr gut ausgeprägte Übersicht im Spielaufbau mit", sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Sören Gonther.
Neininger wechselte schon im Alter von elf Jahren zu den Wolfsburgern und durchlief dort sämtliche Nachwuchsmannschaften. Zuletzt führte er als Kapitän die U19 bis ins DFB-Pokalfinale der Junioren. Zudem stand der 1,88 Meter große Defensivspieler fünfmal im Bundesliga-Kader der VfL-Profis.