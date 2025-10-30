Dresden - Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm sieht die große Kulisse im Berliner Olympiastadion gegen Hertha BSC "auf keinen Fall als Last" für seine Mannschaft an. In der Vorbereitung auf die Partie, die als Hochrisiko-Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) eingestuft ist, sei alles so gewesen wie sonst auch. "Ich würde sagen, ich habe nicht ansatzweise eine Veränderung gespürt, weil wir so ein Spiel vor der Brust haben", sagte Stamm bei einer Pressekonferenz in Dresden.