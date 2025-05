Für Klose ist diese Personalie aber natürlich nicht von ganz großer Bedeutung. Der Weltmeister von 2014 will sich mit seinem Tabellenzehnten nach drei Heimniederlagen am Stück erfolgreich von den eigenen Anhängern vor Ort verabschieden. "Wir wollen den Fans für das, was sie in dieser Saison abgerissen haben, etwas zurückgeben", sagte Klose.