2. Fußball-Bundesliga Downs führt Köln spät zum 1:0-Sieg

Köln - Mit dem dritten Sieg in Serie hat der 1. FC Köln in der 2. Fußball-Bundesliga allmählich in die Spur gefunden und die SpVgg Greuther Fürth in große Nöte gestürzt. Die Rheinländer gewannen die Partie mit 1:0 (0:0) und setzten die Negativserie der Gäste damit fort. Unter Interimstrainer Leo Haas verloren die Franken nach dem Pokal-Aus in Regensburg und der 1:5-Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 die dritte Partie in Serie und stecken damit in der Abstiegszone fest. Die Kölner hingegen schafften zunächst den Sprung in die obere Tabellenhälfte.