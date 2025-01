Mit dem zweiten Heimsieg in der Saison verschaffte sich Preußen Münster im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ein wenig Luft. Münster verkürzte den Abstand auf den Tabellen-14. aus Franken auf einen Punkt. Die Fürther hingegen blieben auch im fünften Pflichtspiel in Serie auswärts ohne Sieg und stecken in der Abstiegszone fest.