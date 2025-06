Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC verstärkt sich mit einem Toptalent von Rekordmeister Bayern München. Der 19 Jahre alte Maurice Krattenmacher wechselt per Leihe für ein Jahr in die Hauptstadt, wie die Berliner mitteilten. Der Offensivspieler war zuletzt noch mit dem deutschen Meister bei der Club-WM in den USA unterwegs. Zum Einsatz kam Krattenmacher nicht.