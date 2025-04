2. Fußball-Bundesliga Die Nerven: Auch HSV und Köln patzen im Aufstiegskampf

Trotz der Unterstützung von etwa 15.000 weiß gekleideten Fans konnten sich die Rheinländer beim 0:1 in Hannover durch den Treffer von Lars Gindorf nicht den erhofften Vorsprung vor der Konkurrenz und einer möglichen vorzeitigen Aufstiegsfeier am nächsten Wochenende erspielen. "Es war unfassbar geil, dass da so eine weiße Wand hinter uns steht. Dementsprechend ist es extrem bitter, dass wir heute nichts zurückgeben konnten", erklärte FC-Keeper Marvin Schwäbe.