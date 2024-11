"Uns hat einfach ein Tor gefehlt"

Was dafür fehlte, konnte Klose in einem Satz zusammenfassen: "Uns hat einfach ein Tor gefehlt." Das lag an einer mangelhaften Chancenverwertung seiner Spieler. Aber auch am fehlenden Schussglück, etwa beim Pfostentreffer von Stefanos Tzimas. Und es lag nicht zuletzt am herausragend haltenden Gäste-Schlussmann Julian Krahl. "Wir haben erneut - wie vor einer Woche - einen Torwart in die Kicker-Elf des Tages geschossen", sagte Klose rückblickend auf das vorangegangene 1:1 beim Hamburger SV mit dessen Keeper Daniel Heuer Fernandes.