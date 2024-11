Mit sieben Punkten nach elf Spieltagen sind die Regensburger wieder in Reichweite der rettenden Tabellenregion. "Wir sind mit dem Sieg wieder an der Konkurrenz dran und wollen in der Trainingswoche intensiv arbeiten, um uns bestmöglich auf Schalke vorzubereiten", sagte Ganaus. Die Schalker haben nur zwei Zähler mehr als der Jahn. Die Aufholjagd unter Patz kann für die Regensburger also am kommenden Sonntag gerne weitergehen.