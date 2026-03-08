2. Fußball-Bundesliga Der Capitano geht voran - Zwei Hauptmann-Tore bringen Punkt

Karlsruhe - Mit seinem ersten Doppelpack in der 2. Fußball-Bundesliga hat Niklas Hauptmann seinem Team den Weg zum nächsten Punkt geebnet. Beim 3:3 (3:1)-Unentschieden beim Karlsruher SC netzte der Kapitän bereits in Halbzeit eins (3., 44.) zweimal ein. Zwischendurch traf Ben Bobzien (28.) zu seinem ersten Dynamo-Tor. Doch es reichte nicht, weil Karlsruhe durch zwei Elfmeter von Marvin Wanitzek (23.,90.+3) und einem Treffer von Louey Ben Farhat (68.) dagegen hielt. Platz 13 liest sich gut, ist aber alles andere als ein Ruhekissen. Greuther Fürth auf dem Relegationsplatz hat wie Dynamo 26 Punkte.