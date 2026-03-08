2. Fußball-Bundesliga Der Capitano geht voran - Zwei Hauptmann-Tore bringen Punkt

"Nach der ersten Halbzeit sind es zwei verlorene Punkte. Wir hatten nicht mehr den Mut, Fußball zu spielen. Es gab zu viele lange Bälle, keine Verlagerungen mehr. In der Abwehr haben wir weder Kopfbälle noch zweite Bälle gewonnen", sagte Dynamo-Trainer Thomas Stamm enttäuscht am Sky-Mikrofon. Auch Jason Ceka sprach von einer gefühlten Niederlage, merkte aber auch an: "In unserer Situation ist jeder Punkt wichtig. Aber wir hätten so spielen müssen, wie in der ersten Halbzeit."