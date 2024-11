2. Fußball-Bundesliga Debüt von Siewert: Fürth will KSC "ins Grübeln bringen"

Fürth (dpa/lby) - Der neue Trainer Jan Siewert setzt vor seiner Premiere in der 2. Bundesliga mit der SpVgg Greuther Fürth im Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Aufstiegskandidat Karlsruher SC auf einen Überraschungseffekt. "Wir sind erstmal in einer Situation, wo wir auf einen Gegner treffen, der vielleicht nicht unbedingt weiß, was ihn erwartet. Da wollen wir den KSC schon ins Grübeln bringen", sagte Siewert, der in der Länderspielpause Interimscoach Leonhard Haas nach drei Pflichtspielniederlagen am Stück abgelöst hat.