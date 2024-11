Nach nur einem Sieg in nun zehn Pflichtspielen freute sich Siewert zumindest über einen geglückten Start seines Teams, was am Ende aber kein Trost war. In einer insgesamt ausgeglichen ersten Hälfte strahlten die Franken mehr Torgefahr aus. So auch beim Führungstreffer. Nach einer Flanke von der linken Seite demonstrierte Kapitän Hrgota einmal mehr seine Klasse. Max Weiß im Tor des KSC hatte beim coolen Abschluss des Fürthers keine Chance.