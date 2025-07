Noch ein Test vor Saisonstart

Für die Nürnberger war es nach zwei lockeren Siegen zum Auftakt die zweite Niederlage nacheinander. Vor dem Saisonstart bestreiten die Nürnberger am Samstag noch ein Vorbereitungsspiel daheim gegen Borussia Mönchengladbach. In die neue Zweitliga-Saison starten die Franken am 2. August beim SV Elversberg.