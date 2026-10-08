2. Fußball-Bundesliga: Darmstadt und Kohfeldt hoffen nach USA-Reise auf Trendwende

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 geht nach einer aus Sicht von Trainer Florian Kohfeldt "gelungenen" USA-Reise mit neuer Energie aus der Länderspielpause. "Rückblickend war es eine wirklich gute Woche für uns", sagte der Trainer vor dem Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger Energie Cottbus am Samstag (13.00 Uhr/Sky). "Vor allem konnten wir als Mannschaft erstmals in der aktuellen Konstellation zusammen sein. Seit dem Sommertrainingslager hat sich im Kader doch einiges verändert. Wir hatten tolle gemeinsame Erlebnisse und eine gute Zeit."