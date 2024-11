Wie in Darmstadt gab es auch in Fürth in dieser Saison schon einen Trainerwechsel. Nach der Trennung von Alexander Zorniger zu Beginn der vergangenen Woche soll Leonhard Haas die Franken bis zum Winter betreuen. "Fürth hat einen Trainerwechsel hinter sich. Sie haben in den vergangen beiden Spielen manches ein wenig verändert, andere Dinge wiederum nicht. Auch die Formation ist nicht ganz klar, wir bereiten uns auf alles vor", sagte Kohfeldt.