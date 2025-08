2. Fußball-Bundesliga: Dank Doppelpacker Futkeu: Fürth schlägt Aufsteiger Dresden

Fürth - Die SpVgg Greuther Fürth hat Dynamo Dresden bezwungen und den Sachsen das Comeback-Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga vermasselt. Dank Doppeltorschütze Noel Futkeu setzten sich die Gastgeber in einem umkämpften und ereignisreichen Match mit 3:2 (2:1) durch. Der 22-Jährige traf nach weniger als einer halben Minute und zudem in der 51. Minute. Felix Klaus gelang das zwischenzeitliche 2:0 für Fürth (9.). Den Dresdnern reichten die Treffer vor Christoph Daferner (11.) und Claudio Kammerknecht (74.) nicht.