Münster (dpa/lby) - Dank viel Dusel und einer tollen Einzelleistung von Stefanos Tzimas hat der 1. FC Nürnberg einen überaus schmeichelhaften Sieg bei Aufsteiger Preußen Münster gefeiert. Durch das mühsame 1:0 (0:0) zog das Team von Trainer Miroslav Klose in der 2. Fußball-Bundesliga dank der besseren Tordifferenz in der Tabelle an Fortuna Düsseldorf vorbei auf Rang acht.