2. Fußball-Bundesliga "Club" nach Test-Patzer in Trainingslager abgereist

Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg hat bei seinem Trainingslager in Südtirol eine Menge Arbeit vor sich. Der fränkische Fußball-Zweitligist verpatzte sein Testspiel gegen den Drittliga-Aufsteiger 1. FC Schweinfurt am Vortag der Abreise gen Süden. In Gais will Trainer Miroslav Klose mit insgesamt 31 Spielern am Feinschliff arbeiten für die in wenigen Wochen beginnende Saison. Am Sonntag ging es für das Team nach einer Trainingseinheit am Vormittag in den Bus und damit zum Camp über den Brenner.