Dies trifft tatsächlich auf kaum einen FCN-Verantwortlichen so sehr zu wie auf Frey. Der Ex-Profi hatte von 2001 bis 2004 zunächst für die Franken gespielt und blieb dem Club vor allem durch Arbeit im Nachwuchsbereich auch danach immer verbunden. Seit 2024 arbeitete Frey hauptamtlich als Sportlicher Leiter für den FCN und stieg Anfang 2026 zum Direktor auf. Vor der erneuten Beförderung jetzt bat er allerdings um Bedenkzeit. "Ich musste schon überlegen", sagte Frey, der sich nie in den Vordergrund gedrängt hat. Geholfen habe ihm, dass er schnell die Rückendeckung im Verein gespürt habe.