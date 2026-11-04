Nürnberg (dpa/lby) - Am Ende ging alles sehr schnell: Der 1. FC Nürnberg legt seine sportlichen Geschicke ab sofort in die Hände von Club-Urgestein Dieter Frey. Wenige Tage nach dem bekanntgewordenen Wechsel vom bisherigen Sportvorstand Joti Chatzialexiou zu Eintracht Frankfurt beförderte der Fußball-Zweitligist den 54-Jährigen aus den eigenen Reihen zu seinem Nachfolger. "Es hat sich früh herausgestellt in den Gesprächen, dass Dieter einen hervorragenden Eindruck hinterlässt", sagte Aufsichtsratschef Peter Meier. Frey trage "die Club-DNA im Herzen".