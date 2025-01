Schneller Aufstieg

"Nick hat sich in kürzester Zeit in unsere Profimannschaft eingegliedert, seine Rolle angenommen und jeden Tag etwas dafür getan, sich im Training bei den Profis weiterzuentwickeln. Er ist ein weiterer Beweis für die Durchlässigkeit und den Weg, den man bei uns gehen kann", sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou. "Nach seinen ersten Einsätzen in der Hinrunde und seinen bisherigen Leistungen hat sich ein junger Spieler wie er den Profivertrag verdient." Über die Laufzeit machte der Verein wie gewohnt keine Angaben.