2. Fußball-Bundesliga Christian Eriksen kehrt nicht nach Wolfsburg zurück

Eriksen bleibt in Dänemark

Nach seinem erneuten Zusammenbruch hatte Eriksen in seiner dänischen Heimat mit der Reha begonnen, eine Rückkehr nach Wolfsburg aber offengelassen. "Für uns war klar, dass die Entscheidung über seine Zukunft bei Christian liegt. Diesen Freiraum wollten wir ihm in dieser besonderen Situation geben und haben seinem Wunsch nach einer Vertragsauflösung nun entsprochen", sagte Wolfsburgs Geschäftsführer Sport Dieter Hecking.