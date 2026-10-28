2. Fußball-Bundesliga Chatzialexiou Kandidat in Frankfurt? "Keine Kontaktaufnahme"

Nürnberg (dpa/lby) - Der Nürnberger Sportvorstand Joti Chatzialexiou ist nach Informationen des TV-Senders Sky ein ganz heißer Kandidat bei Eintracht Frankfurt für die Nachfolge von Markus Krösche. Demnach sollen nur noch zwei Manager im Fokus des hessischen Fußball-Erstligisten stehen. Marcel Schäfer von RB Leipzig soll neben Chatzialexiou der zweite Kandidat sein. Eine Entscheidung könne zeitnah fallen. Der Aufsichtsrat der Eintracht solle nun über die Besetzung der Schlüsselposition entscheiden.