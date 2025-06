Berlin - Ein Toptalent des FC Bayern kommt laut einem Medienbericht zu Hertha BSC: Der erst 19 Jahre alte Maurice Krattenmacher schließt sich Informationen der "Bild" zufolge per Leihe dem Fußball-Zweitligisten an. Der Offensivspieler, der mit dem deutschen Meister bei der Club-WM in den USA unterwegs war, sei bereits am Mittwoch aus dem Bayern-Camp in Orlando abgereist und auf dem Weg nach Deutschland.