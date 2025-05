2. Fußball-Bundesliga: Auch Ben Farhat wackelt: Sturm-Not trübt KSC-Hoffnung

Ben Farhat hatte sich beim KSC zuletzt zunehmend in den Fokus gespielt und allein in den vergangenen vier Partien dreimal getroffen. Da Fabian Schleusener wegen einer Adduktorenverletzung für den Rest der Saison ausfällt und auch weitere Offensivkräfte wie Luca Pfeiffer oder Andrin Hunziker nicht fit sind, wäre ein Fehlen des jungen Ben Farhat in Regensburg ein herber Rückschlag.