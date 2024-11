Nürnberg (dpa/lby) - Am Tag nach der so bitteren und ärgerlichen Niederlage gab es trotzdem Applaus für Trainer Miroslav Klose und seine Verlierer von Paderborn. Das 2:3 durch ein Gegentor tief in der Nachspielzeit und noch dazu in Überzahl beim neuen Spitzenreiter SC Paderborn stoppte vorerst die Klettertour des 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga.