Fürth (dpa/lby) - Trainer Jan Siewert ist davon überzeugt, dass seine Fußballer der SpVgg Greuther Fürth den Ernst der Lage im Zweitliga-Abstiegskampf verstanden haben. Rangierten die Franken vor etlichen Wochen noch komfortabel im Tabellen-Mittelfeld, so beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone drei Spiele vor Schluss nur noch sechs Punkte. Seine Profis seien gewarnt, sagte der Coach vor dem Gastspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC in Berlin.