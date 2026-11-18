Vorbild FC St. Pauli

Ein bisschen extra Applaus bekam der verletzte Zoma ab, der wegen einer Schulteroperation erst wieder im neuen Jahr auf Torejagd gehen kann. Nach sieben Treffern in nur acht Spielen soll die Rückkehr des italienischen Nationalspielers dem Club ab Januar neuen Schub verleihen. "Wir haben bislang einen top Saisonverlauf. Gebt weiter Vollgas, lasst nicht locker, sondern macht eher noch mehr. Dann kann es richtig gut werden", sagte Frey zu Kloses Mannschaft, die nach der Länderspielpause am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig wieder gefordert ist.