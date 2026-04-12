Nürnberg (dpa/lby) - Miroslav Klose war nach dem mauen Auftritt seiner Mannschaft so angefressen, dass er nicht mal über eine ausgebliebene Rote Karte für den Gegner schimpfen mochte. "Ich bin davon überzeugt: Auch wenn wir mit einem Mann mehr gespielt hätte, wäre es heute schwer geworden, so wie wir gespielt haben", grantelte der Trainer des 1. FC Nürnberg nach dem 0:2 (0:0) in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Abstiegskandidaten Dynamo Dresden. Und der 47-Jährige lag mit dieser These vermutlich richtig.