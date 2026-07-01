Fürth (dpa/lby) - Reno Münz wird in der neuen Saison nicht mehr für den Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth auflaufen. Der 20 Jahre alte Abwehrspieler wechselt in die erste belgische Liga zum KVC Westerlo. Münz absolvierte in den vergangenen beiden Spielzeiten 50 Pflichtspiele für die Franken. Der Verkauf des Talents soll den Fürthern Spekulationen zufolge eine Ablöse von mehr als eine Million Euro einbringen.