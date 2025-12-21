Fürth fliegt nicht ins Trainingslager, sondern bleibt daheim

"Wir sind Siebzehnter, damit können wir nicht zufrieden sein, nicht mit der Punktausbeute und nicht mit der Gegentorflut", sagte der Sportdirektor Stephan Fürstner der Deutschen Presse-Agentur. Sein Fokus für die Winterpause liegt auf der Defensive. "Wir müssen defensiv stabiler werden, wir können nicht in jedem Spiel drei Tore schießen", sagt der 38-Jährige. "An diese Baustelle müssen wir schnell ran, denn die Winterpause ist kurz." Trainingsstart ist am 3. Januar. Man fliegt nicht ins Trainingslager, sondern bleibt in Fürth.