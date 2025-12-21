Düsseldorf (dpa/lby) - Die Zweitliga-Tabelle ist kein Wunschzettel. Deshalb schaut Julian Green vor Weihnachten auch gar nicht mehr drauf. "Im Winter auf die Tabelle zu schauen, bringt nichts", sagt der Angreifer des Zweitligisten Spielvereinigung Greuther Fürth. Der 30-Jährige ist seit mehr als zehn Jahren Fußballprofi und weiß: Viel wichtiger ist die Tabelle im Sommer. "Ich bin schon länger dabei, habe viel erlebt und bin hundertprozentig überzeugt: Die Rückrunde wird besser. Ich spüre so was. Ich sehe das auf dem Trainingsplatz."