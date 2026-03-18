2. Fußball-Bundesliga "Absolut geschärfte Sinne" bei Greuther Fürth

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth kann wieder mit Mittelfeldspieler Julian Green planen. Der 30-Jährige steht nach zwei Monaten Pause wegen Adduktorenbeschwerden im Kader des wiedererstarkten Fußball-Zweitligisten für das Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Karlsruher SC. "Ich bin mega happy, dass er wieder mit dabei ist. Er steht wieder mit voller Tatkraft zur Verfügung", sagte Trainer Heiko Vogel über Green. Ein Startelfeinsatz kommt für den Mittelfeldspieler aber wohl zu früh.