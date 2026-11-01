2. Fußball-Bundesliga 500. Zweitliga-Sieg für Fürth - Kiel-Frust nach Pokal-Coup

Fürth - Die SpVgg Greuther Fürth hat Holstein Kiel das Zweitliga-Jubiläum verdorben und selbst eine besondere Sieg-Marke erreicht. Durch einen späten Treffer von Joker Aaron Keller (87. Minute) bejubelten die Franken im Heimspiel vor 10.245 Zuschauern beim 1:0 (0:0) ihren 500. Erfolg in der 2. Fußball-Bundesliga. Im 400. Zweitliga-Spiel konnten die Kieler nach dem überraschenden Erfolg im DFB-Pokal gegen Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim dagegen nicht nachlegen. Viele große Torchancen gab es in dem umkämpften Spiel nicht, dafür war die Partie bis zum Schlusspfiff spannend.