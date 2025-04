Nürnbergs Janis Antiste, für den verletzten Jens Castrop neu in der Startelf, brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung. In der dritten Minute der Nachspielzeit erhöhte Mahir Emreli (45.+3) auf 2:0. In der 61. Minute schien Julian Justvan mit dem 3:0 bereits für die Entscheidung zu sorgen. Doch drei Düsseldorfer Treffer durch die eingewechselten Danny Schmidt (68./71.) und Shinta Appelkamp (79.) sorgten noch für den nicht mehr erwarteten Ausgleich.