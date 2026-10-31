Grönning mit Doppelpack

Das Topspiel im mit 49.327 Zuschauern ausverkauften Fritz-Walter-Stadion nahm von Beginn an Fahrt auf. Beide Mannschaften hatten schon in der Anfangsphase Chancen, in Führung zu gehen. In der 17. Minute vollendete der Berliner Sebastian Grönning eine schöne Kombination zum 1:0 für die Gäste.