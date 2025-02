Tzimas hat in dieser Saison bei den Franken eingeschlagen. In 17 Zweitligaspielen erzielte er schon zehn Treffer für den Tabellenzehnten. "Ich bin sehr glücklich darüber, dass sich mein Traum von der Premier League bereits im Sommer erfüllt. Ich möchte mich beim FCN für die Chance, die sie mir gegeben haben und das Vertrauen, das sie in mich gesetzt haben, bedanken", sagte Tzimas.