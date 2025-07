2. Fußball-Bundesliga: 2:4-Pleite für Dynamo Dresden im Test bei Slavia Prag

Ausgeglichene erste Halbzeit

Prag, das bereits in der kommenden Woche in die Saison startet, hatte in der ersten Halbzeit die besseren Chancen, obwohl die Partie sehr ausgeglichen und spannend verlief. Dynamo-Torhüter Daniel Mesenhöler parierte vornehmlich in der Schlussphase der ersten 45 Minuten zweimal glänzend. Seine Vorderleute, die zu einem Großteil wohl nicht die Startformation beim ersten Saisonspiel am 3. August bei Greuther Fürth bilden werden, hatten die besten Chancen in den ersten 30 Minuten. Allerdings vergaben Robin Meißner und Jakob Lemmer.