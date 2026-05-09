2. Fußball-Bundesliga Dynamo muss nach 1:2 in Braunschweig weiter bangen

Braunschweig - Dynamo Dresden hat die erste Chance vergeben, den Klassenverbleib fix zu machen. Bei der ebenfalls vom Abstieg bedrohten Eintracht aus Braunschweig verloren die Sachsen 1:2 (0:1). Damit muss Dynamo mit 38 Punkten gespannt auf die Ergebnisse von Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf an diesem Sonntag schauen. Sollten beide verlieren, wären die Dresdner nach einer insgesamt starken Rückrunde vorzeitig gerettet. Für den Klassenerhalt aus eigener Kraft hätten sie in Braunschweig einen Punkt gebraucht.