2. Fußball-Bundesliga Dynamo muss nach 1:2 in Braunschweig weiter bangen

Kapitän Kutschke scheitert vom Elfmeterpunkt

Die Eintracht verteidigte mit viel Aufwand und Leidenschaft und verhinderte so deutlich mehr Dresdner Großchancen. Jason Ceka (35.) wurde noch einmal im Ansatz gefährlich. Nach dem verschossenen Elfmeter durch Dynamo-Kapitän Kutschke, der gerade sein Karriereende zum Saisonende angekündigt hatte, verloren die Gäste kurzzeitig den Glauben an eine Wende. Doch nach dem Anschlusstreffer durch Kutschke keimte noch einmal Hoffnung auf. Der Sturmlauf in der Schlussphase wurde nicht mehr belohnt.