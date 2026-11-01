Hannover - Tabellenende statt Befreiungsschlag: Dynamo Dresden ist nach dem 1:2 (1:0) im Kellerduell bei Hannover 96 Letzter der 2. Fußball-Bundesliga. Bei dem bisherigen Schlusslicht verspielte die Mannschaft von Dynamo-Trainer Thomas Stamm einmal mehr eine Führung und bleibt auswärts sieglos - und mit zwei Siegen und zwei Remis bei sechs Niederlagen mitten im Abstiegskampf. "Der Tabellenplatz ist erst am 34. Spieltag entscheidend", sagte Stamm bei Sky, "das zweite Tor ist sehr unglücklich, und dann ist es mit der Gelb-Roten Karte schwierig."