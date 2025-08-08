2. Fußball-Bundesliga 1. FC Nürnberg verpflichtet Augsburger Koudossou

Koudossou verlängerte kürzlich FCA-Vertrag

"Club"-Trainer Miroslav Klose hatte schon am Tag vor dem Spiel gegen den SV Darmstadt erklärt, dass Koudossou Qualitäten habe. "Als sich die Chance ergeben hat, Henri für den Club gewinnen zu können, wollten wir sie unbedingt nutzen. Die Verpflichtung treibt nicht nur unseren Konkurrenzkampf auf dieser Position weiter voran, sondern sie gibt uns zudem zusätzliche Flexibilität, da Henri sowohl rechts als auch links spielen kann", sagte FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou.