2. Fußball-Bundesliga: 1. FC Nürnberg verliert Abwehrboss - Ersatz aus Griechenland

Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg verliert seinen Kapitän und Abwehrchef. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, wechselt der peruanische Nationalspieler Fabio Gruber zum FSV Mainz 05 in die Bundesliga. Gruber war erst im Februar 2025 vom Drittligisten SC Verl nach Franken gewechselt. In den vergangenen eineinhalb Jahren absolvierte der Innenverteidiger 42 Pflichtspiele für die Nürnberger. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose führte er in der Rückrunde der abgelaufenen Saison auch als Kapitän auf das Feld.