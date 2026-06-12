2. Fußball-Bundesliga: 1. FC Nürnberg verliert Abwehrboss - Ersatz aus Griechenland

Der Neue ist Kapitän der U21 Griechenlands

Gruber, der nach mehreren Brüchen im Gesicht bei einem Pokalspiel von Verl mit einer Maske spielte, erklärte: "Ich durfte hier in den vergangenen eineinhalb Jahren als Mensch und Spieler reifen, hatte die Ehre, diesen traditionsreichen Verein als Kapitän anzuführen, und habe mich in der Stadt sehr wohlgefühlt. Mir bietet sich jetzt aber die Chance, Bundesliga zu spielen, die ich als Sportler ergreifen will."