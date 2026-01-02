2. Fußball-Bundesliga 1. FC Nürnberg verleiht Stürmer Telalovic nach Bielefeld

Herzogenaurach/Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg plant nicht mehr mit Sturm-Flop Semir Telalovic. Der 26 Jahre alte Sommerneuzugang wird für ein halbes Jahr an den Zweitliga-Konkurrenten Arminia Bielefeld verliehen.
Semir Telalovic sollte im Sturm des 1. FC Nürnberg ein Fixpunkt werden. Stattdessen verlässt er den Club schon nach einem halben Jahr. Im Trainingslager darf sich dafür ein erst 15-Jähriger beweisen.
Herzogenaurach/Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg plant nicht mehr mit Sturm-Flop Semir Telalovic. Der 26 Jahre alte Sommerneuzugang wird für ein halbes Jahr an den Zweitliga-Konkurrenten Arminia Bielefeld verliehen.
Nach der Werbung weiterlesen
"Für Semir ist die bisherige Spielzeit nicht zufriedenstellend verlaufen. Entsprechend war es auch sein Wunsch, einen Wechsel vorzunehmen und seine Chance an einem anderen Standort suchen zu dürfen. Arminia Bielefeld bietet ihm eine gute Perspektive", erklärte der Nürnberger Sportvorstand Joti Chatzialexiou.
Telalovic wird damit auch im Trainingslager der Nürnberger auf dem sogenannten Home-Ground von Ausrüster adidas in Herzogenaurach fehlen. Dafür darf sich in den Trainingseinheiten von Coach Miroslav Klose der erst 15 Jahre alte Stürmer Marko Soldic aus dem Nachwuchs präsentieren.
Telalovic war im Sommer mit großen Erwartungen vom SSV Ulm verpflichtet worden, für die er in der abgelaufenen Saison zwölf Tore erzielt hatte. Für den Club war er jedoch in neun Pflichtspielen nur einmal erfolgreich.
Eine Stürmerlegende ist dafür, wie auf der Mitgliederversammlung angekündigt, zum 1. FC Nürnberg zurückgekehrt. Marek Mintal (48), einst als Tor-Phantom gewürdigt, arbeitet als Stürmertrainer im Nachwuchs. "Ich freue mich riesig, wieder zurück zu sein", sagte Mintal, Bundesliga-Torschützenkönig von 2005, der zuletzt die SpVgg Bayreuth betreut hatte.