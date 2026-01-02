2. Fußball-Bundesliga 1. FC Nürnberg verleiht Stürmer Telalovic nach Bielefeld

"Für Semir ist die bisherige Spielzeit nicht zufriedenstellend verlaufen. Entsprechend war es auch sein Wunsch, einen Wechsel vorzunehmen und seine Chance an einem anderen Standort suchen zu dürfen. Arminia Bielefeld bietet ihm eine gute Perspektive", erklärte der Nürnberger Sportvorstand Joti Chatzialexiou.