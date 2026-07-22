2. Fußball-Bundesliga: 1. FC Nürnberg verleiht Maboulou nach Köln

Gais (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg verleiht den kongolesischen Angreifer Noah Maboulou an Fußball-Drittligist Viktoria Köln. Maboulou war im vergangenen Sommer von der zweiten Mannschaft von Stades Rennes nach Franken gewechselt. Der 21-Jährige stand für den Club, der aktuell im Trainingslager in Südtirol ist, in elf Zweitligaspielen und einmal im DFB-Pokal auf dem Platz. Somit kommt es in der ersten Runde des DFB-Pokals am 22. August gleich zu einem Wiedersehen Maboulous mit Nürnberg.