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  4. 1. FC Nürnberg verleiht Maboulou nach Köln

2. Fußball-Bundesliga 1. FC Nürnberg verleiht Maboulou nach Köln

Noah Maboulou hat sich beim 1. FC Nürnberg nicht durchsetzen können. Bei einem Drittligisten soll der Stürmer nun Spielpraxis sammeln.

2. Fußball-Bundesliga: 1. FC Nürnberg verleiht Maboulou nach Köln
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Noah Maboulou spielt kommende Saison in Köln. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Gais (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg verleiht den kongolesischen Angreifer Noah Maboulou an Fußball-Drittligist Viktoria Köln. Maboulou war im vergangenen Sommer von der zweiten Mannschaft von Stades Rennes nach Franken gewechselt. Der 21-Jährige stand für den Club, der aktuell im Trainingslager in Südtirol ist, in elf Zweitligaspielen und einmal im DFB-Pokal auf dem Platz. Somit kommt es in der ersten Runde des DFB-Pokals am 22. August gleich zu einem Wiedersehen Maboulous mit Nürnberg.

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"Für Noah und seine Entwicklung ist es jetzt entscheidend, dass er auf viel Spielzeit kommt. Die Viktoria aus Köln will ihm diese Chance geben, weshalb die Leihe für alle Parteien Sinn ergibt", sagte Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou.