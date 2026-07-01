2. Fußball-Bundesliga: 1. FC Nürnberg trennt sich von Verteidiger Seidel

Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg gibt Innenverteidiger Nick Seidel ab. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, wechselt der 21-Jährige zum SC Verl in die 3. Liga. Er bekommt einen Dreijahresvertrag. Seidel war im Sommer 2024 von der U19 des Karlsruher SC nach Nürnberg gewechselt und feierte kurze Zeit später sein Profidebüt für den Club. Er konnte sich aber in der Mannschaft von Trainer Miroslav Klose nicht durchsetzen. Zuletzt war er an Jahn Regensburg verliehen.