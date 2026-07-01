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  4. 1. FC Nürnberg trennt sich von Verteidiger Seidel

2. Fußball-Bundesliga 1. FC Nürnberg trennt sich von Verteidiger Seidel

Das Kapitel 1. FC Nürnberg ist für Nick Seidel beendet. Der junge Innenverteidiger wechselt in die 3. Liga.

2. Fußball-Bundesliga: 1. FC Nürnberg trennt sich von Verteidiger Seidel
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Nick Seidel verlässt den 1. FC Nürnberg. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg gibt Innenverteidiger Nick Seidel ab. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, wechselt der 21-Jährige zum SC Verl in die 3. Liga. Er bekommt einen Dreijahresvertrag. Seidel war im Sommer 2024 von der U19 des Karlsruher SC nach Nürnberg gewechselt und feierte kurze Zeit später sein Profidebüt für den Club. Er konnte sich aber in der Mannschaft von Trainer Miroslav Klose nicht durchsetzen. Zuletzt war er an Jahn Regensburg verliehen.

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"Nick hat in der vergangenen Spielzeit ordentlich Einsatzminuten in der 3. Liga gesammelt, was ihn in seiner Entwicklung weitergebracht hat. Wir sind auf seiner Position aber bereits gut besetzt, weshalb wir eine gute Lösung für ihn finden wollten. Das ist uns mit dem Transfer zum SC Verl gelungen", sagte Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou.