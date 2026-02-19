2. Fußball-Bundesliga: 1. FC Nürnberg soll auch auswärts aufdrehen

Nürnberg (dpa/lby) - Der heimstarke 1. FC Nürnberg will seine Bilanz endlich auch in der Fremde aufbessern. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose ist vor dem Gastspiel am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum Schlusslicht in der Auswärtstabelle. "Wir wollen soviel wie möglich mitnehmen", sagte Klose eine Woche nach dem 5:1 zu Hause gegen den Karlsruher SC. "Wir kennen unsere Auswärtsbilanz, das wollen wir klar verbessern."