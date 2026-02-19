 
2. Fußball-Bundesliga 1. FC Nürnberg soll auch auswärts aufdrehen

Für Miroslav Kloses Nürnberger läuft es im eigenen Stadion bestens. Aber in der Fremde klappt wenig. Woran liegt das?

2. Fußball-Bundesliga: 1. FC Nürnberg soll auch auswärts aufdrehen
Miroslav Klose: "Wir wollen soviel wie möglich mitnehmen." (Archivbild) Foto: Daniel Löb/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Der heimstarke 1. FC Nürnberg will seine Bilanz endlich auch in der Fremde aufbessern. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose ist vor dem Gastspiel am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum Schlusslicht in der Auswärtstabelle. "Wir wollen soviel wie möglich mitnehmen", sagte Klose eine Woche nach dem 5:1 zu Hause gegen den Karlsruher SC. "Wir kennen unsere Auswärtsbilanz, das wollen wir klar verbessern."

Warum es bisher nur zu sieben Punkten in der Fremde gereicht hat, konnte der frühere Weltklassestürmer auch nicht genau erklären. Klose verwies aber auf Kleinigkeiten, die seiner jungen Mannschaft fehlen würden. "Wir hätten auswärts schon ein paar Punkte mehr haben können", konstatierte er. In der Heimtabelle sind die Nürnberger dagegen Vierter.