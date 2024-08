Der fränkische Fußball-Zweitligist will nach dem 3:1 gegen den FC Schalke 04 vor knapp drei Wochen seinen zweiten Heimsieg in dieser Saison feiern. Am vergangenen Wochenende spielten die Nürnberger 1:1 beim SV Darmstadt 98. "Das Vertrauen ist groß. Ich weiß, was die Jungs schon gezeigt haben und was ihnen steckt", betonte Klose vor dem Heimspiel gegen die Magdeburger, die mit fünf Punkten in die Saison gestartet sind.