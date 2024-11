Zwar verlor das Team am Freitag nach zuvor fünf Spielen ohne Niederlage wieder, aber der Trend weckt Zuversicht. "Was sehr positiv ist: Wir haben fünf Spieler aus dem NLZ in den Profikader hochgeholt. Wir zeigen damit, dass wir die Durchlässigkeit leben. Die Message: Wenn junge Spieler Profi werden wollen, ist die Chance dafür in Nürnberg am größten", sagte Chatzialexiou.