Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg hat vor dem Rückrundenstart in der 2. Fußball-Bundesliga Innenverteidiger Tim Drexler vom Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet. Wie der fränkische Traditionsverein mitteilte, wird der 19-Jährige bis zum Sommer ausgeliehen. In dieser Saison kam Drexler auf acht Einsätze in der Bundesliga.