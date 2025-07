"Wir sehen in Noah Potenzial und wollen ihn gemeinsam mit unserem Trainerteam weiterentwickeln. Das ist ein Prozess, der nun angestoßen wird und für den der Junge die Zeit bekommt, die er benötigt", sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou. Maboulou spielt auch für die U20-Nationalmannschaft des Kongo. In der abgelaufenen Saison erzielte er in 20 Pflichtspielen für Rennes acht Tore.